Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фигуристка Петросян хочет изменить подготовку к Олимпиаде

Российская фигуристка Аделия Петросян заявила, что хотела бы изменить часть подготовки к Олимпийским играм в Милане.

Российская фигуристка Аделия Петросян заявила, что хотела бы изменить часть подготовки к Олимпийским играм в Милане. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

По ее словам, после Нового года она получила травму. Фигуристка отметила, что в тренировочном процессе были моменты, которые она бы пересмотрела.

По итогам соревнований Петросян набрала 214,53 балла и заняла шестое место. В произвольной программе она не смогла чисто исполнить четверной тулуп. При этом Аделия стала единственной участницей турнира, выполнившей прыжок с четырьмя оборотами.

После проката спортсменка призналась, что недовольна своим выступлением.

Ранее хореограф Даниил Глейхенгауз прокомментировал выступление Петросян на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Читайте также: Оценившего ниже других фигуристку Петросян судью не включили в бригаду.