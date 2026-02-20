Фигуристка Петросян хочет изменить подготовку к Олимпиаде

Российская фигуристка Аделия Петросян заявила, что хотела бы изменить часть подготовки к Олимпийским играм в Милане. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.
По ее словам, после Нового года она получила травму. Фигуристка отметила, что в тренировочном процессе были моменты, которые она бы пересмотрела.
По итогам соревнований Петросян набрала 214,53 балла и заняла шестое место. В произвольной программе она не смогла чисто исполнить четверной тулуп. При этом Аделия стала единственной участницей турнира, выполнившей прыжок с четырьмя оборотами.
После проката спортсменка призналась, что недовольна своим выступлением.
Ранее хореограф Даниил Глейхенгауз прокомментировал выступление Петросян на Олимпийских играх 2026 года в Италии.
