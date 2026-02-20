Ричмонд
Прямые полеты из Перми в Грузию могут возобновиться этим летом

В расписании аэропорта «Пермь» появился прямой рейс до Батуми (Грузия). Согласно данным терминала, его планирует осуществлять авиакомпания RedWings.

Источник: Коммерсантъ

Начало полетной программы анонсировано на 3 июня, завершение — 30 сентября. Заявленная частота полетов — один раз в неделю (среда). Перевозчик на этом рейсе намерен использовать лайнер Superjet. На сайте авиакомпании и на билетных поисковиках продажа билетов пока не началась.

Полеты из Перми в Батуми были прерваны 6 июля 2019 года, после начала антироссийских демонстраций в Грузии. Тогда полеты осуществляла авиакомпания «Победа». В 2023 году краевые власти заявляли о намерении открыть прямой рейс до Батуми. В том же году RedWings получило допуск на работу по маршруту Пермь-Батуми с ежедневной частотой.