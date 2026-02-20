Шеф-повар Емельяненко составил рейтинг начинок для блинов на Масленицу

Шеф-повар Василий Емельяненко составил рейтинг топ-7 самых вкусных начинок для блинов, которые готовят на Масленичной неделе. В разговоре с aif.ru он отметил, что на Руси к блинам делались в первую очередь несладкие начинки.
«Ливерная начинка — это когда отварные почки или печень прокручиваются с пассерованным луком и морковью, такая смесь считается издавна деликатесом, — говорит Емельененко, отмечая, что этот вариант подойдет только тем, кто не соблюдает подготовительную неделю перед Великим постом. — Другие варианты: тушеная капуста (с яйцом или грибами), грибы в сметане — зря забытая начинка, это сытно и по-русски».
Среди других вариантов шеф-повар назвал нарезка из соленой рыбы — семги, форели, горбуши, а также вариантов белой рыбы (палтус, масляная), сыр с ветчиной, сельдь с лукой и, конечно, икру. «Отлично сочетается с блинами щучья икра», — рекомендует повар.
