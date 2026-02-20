В Саянске полицейские спасли из леса замерзшую женщину

Ночью 17 февраля 2026 года в полицию позвонила 42-летняя жительница Саянска. Она рассказала, что пошла гулять по лесу и заблудилась. Сама выбраться не могла, а на улице уже темно и холодно. Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД региона.
— На поиски сразу выехал экипаж патрульно-постовой службы — старшие сержанты Максим Трач и Константин Потапкин. К ним присоединились спасатели и добровольцы. Полицейские прочесывали лес, подавали световые и звуковые сигналы и постоянно поддерживали связь с женщиной по телефону, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
В четыре утра женщину нашли. Продрогшую и обессиленную, ее посадили в служебную машину и отвезли в больницу. Врачи приняли решение о госпитализации. Руководство отдела решило поощрить отличившихся полицейских.
