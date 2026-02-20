В Саянске полицейские спасли из леса замерзшую женщину

Ночью 17 февраля 2026 года в полицию позвонила 42-летняя жительница Саянска. Она рассказала, что пошла гулять по лесу и заблудилась. Сама выбраться не могла, а на улице уже темно и холодно. Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД региона.