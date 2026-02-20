Российский софт приспособит китайских роботов-гуманоидов к работе

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Инженеры компании Wheelies (корпорация ITG), которая специализируется на разработке софта для робототехники, усовершенствуют программное обеспечение для роботов-гуманоидов китайской сборки, чтобы приспособить их к выполнению реальных задач под требования различных заказчиков. Об этом сообщил ТАСС основатель корпорации ITG и технопарка «ИТ ПАРК РУС» Дмитрий Гачко.
«Недавно [Wheelies] начали работать с китайским производителем гуманоидных роботов, который входит в число ведущих компаний в этом секторе. Российский софт позволяет обучить китайское оборудование для выполнения функций, необходимых конкретному заказчику. Фактически мы реализуем поддержку и программный стек», — добавил Гачко.
Он уточнил, что программное обеспечение Wheelies на данном этапе уже пригодно для управления роботами. Испытания подтвердили совместимость платформы и стабильную работу всех ключевых возможностей, включая управление движениями, передачу видео и выполнение голосовых сценариев.
В частности, гуманоиды смогут использоваться на промышленных предприятиях в зонах с повышенными требованиями к безопасности, включая энергетические установки, производственные цеха с опасным оборудованием, а также объекты критической инфраструктуры.
В целом же предполагается, что человекоподобные машины должны работать в привычной для человека среде: выполнять сервисные задачи, взаимодействовать с пользователями и помогать в обучении, логистике или демонстрации технологий. Например, они могут использоваться в качестве помощников маломобильным гражданам, а также выполнять функции сортировщиков, комплектовщиков и разнорабочих на складах и в сельском хозяйстве.