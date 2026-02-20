Российский софт приспособит китайских роботов-гуманоидов к работе

В целом же предполагается, что человекоподобные машины должны работать в привычной для человека среде: выполнять сервисные задачи, взаимодействовать с пользователями и помогать в обучении, логистике или демонстрации технологий. Например, они могут использоваться в качестве помощников маломобильным гражданам, а также выполнять функции сортировщиков, комплектовщиков и разнорабочих на складах и в сельском хозяйстве.