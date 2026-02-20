В Омске Масленицу отметят с особым размахом

Для гостей праздника омичи приготовят 2026 «сердешных» блинов и 10 тысяч кружек горячего чалдонского чая. А напоследок сожгут 16-метровую Масленицу.
Только на площади перед Домом дружбы омичей ждут около 30 концертных и игровых и спортивных площадок. Не останутся в стороне и городские парки. Здесь пройдут гонки на собачьих упряжках, катания на лошадях и верблюдах. В программе — бои мешками, ходьба на ходулях, метание валенка, поднятие гирь и прочие развлечения.
Кулинары микрорайона Крутая Горка испекут 2026 тыквенных оладий. Гостей также угостят национальным татарским чаем на травах с тыквенным вареньем. Финальным аккордом гуляний станет массовый двойной хоровод и символическое сжигание чучела Масленицы.
Широкую дегустацию разнообразных блинов устроит омская МЕГА. Пройдут соревнования на скорость их выпекания. В программе — традиционные народные забавы: кольцеброс, бой подушками, хоккей на метлах и перетягивание каната. Кульминацией праздника станет хоровод вокруг большого костра.
«Зимний Любинский» ждет омичей в полдень 22 февраля. Здесь устроят праздничные гулянья с ярмаркой мастеров, концертами, маскарадом и многочисленными активностями. Для гостей праздника приготовят 10 тысяч порций чая «Чалдоны», а также 2026 «сердешных» блинов с припеком. А шеф-повара устроят зажигательное блинное шоу.
«Омская крепость» тоже будет щедра на угощения и развлечения. В честь 310-летия Омска кулинары испекут и раздадут бесплатно всем желающим 310 драников вместе с горячим чаем.
Праздник на «Зеленом острове» 22 февраля откроют омские «моржи», которые устроят экстремальное шоу. На площадках установят большую русскую печь и 200-литровый самовар. Блинов, шашлыков, горячего чая хватит всем. Завершится праздник торжественным сжиганием гигантской 16-метровой Масленицы.
В музее-заповеднике «Старина Сибирская» в Большеречье в эти выходные тоже скучать будет некогда. Посетители смогут не только угоститься масленичными разносолами, но и повеселиться на потешных гонках. Гости будут будить медведя, участвовать в традиционной мужской забаве «стенка на стенку». Состоится красочное шествие Масленичного поезда, розыгрыш «Царского» блина".
Музей сказки «Васин хутор» организует штурм снежной крепости. Угостит гостей блинами, пловом, сибирской солянкой, иван-чаем. И, как водится, завершит веселье символическим сожжением Масленицы.