Невеста подождет: пятнистый олень устроил бой с деревом вместо свидания в Приморье

Олень из национального парка «Земля леопарда», видимо, решил, что для завоевания дамского сердца нужно сначала как следует потренироваться. Фотоловушка запечатлела забавный момент «боевого искусства», когда пятнистый самец устроил спарринг с ближайшим деревом, сообщила пресс-служба нацпарка.
«Главное орудие оленя для сражения — рога. Во время гона самцы устраивают “турниры”, в ходе которых выясняют, кому достанется дамское сердце. Но, видимо, что-то пошло не так, ведь битва с деревом оказалась более увлекательной для копытного», — говорится в сообщении.
Судя по кадрам, у животного кипела настоящая страсть: рога превратились в грозное оружие, а взгляд был полон решимости. Однако противник оказался непоколебим, возможно, потому что это дерево.
Сотрудники нацпарка также предположили, что, скорее всего, герой видео вовсе не драчун, а просто мирно обедал, используя рога, чтобы дотянуться до вкусных веток. Тем не менее кадры получились по-настоящему боевыми.
