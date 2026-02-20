С марта в Ростовской области закрывается сезон охоты на белку, хорька и кабана

С 1 марта 2026 года в Ростовской области завершится сезон охоты на белку, хорька и кабана. Об этом сообщает региональное Министерство природы на своем сайте.
До 28 февраля можно охотиться на выдру, норку, белку, куницу, хорька, ондатру, лисицу, корсака, бобра и енотовидную собаку. Последний день зимы станет последним для охоты на кабана — запрет распространяется на все возрастные группы.
Напомним, сезон охоты на птиц в Ростовской области завершился 31 декабря. До этой даты охотникам разрешалось добывать фазанов, перепелов, голубей, горлиц, вальдшнепов и серых ворон.
Следите за обновлениями на официальном сайте Минприроды Ростовской области. Проверяйте сроки охоты перед выходом в угодья — так вы избежите нарушений и штрафов.
