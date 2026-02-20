Ричмонд
Семью с тремя детьми из России выпустили из центра для мигрантов в США спустя 4 месяца

Многодетную семью из России освободили из иммиграционного центра в штате Техас после более чем четырёх месяцев содержания под стражей, сообщает NBC.

Источник: Life.ru

Супруги и их трое несовершеннолетних детей — 13, 12 и четырёх лет — находились в центре содержания мигрантов с октября 2025 года. Они жаловались на антисанитарию, плохие условия и длительное ожидание лекарств, однако власти эти заявления опровергли.

В Министерство внутренней безопасности США пояснили, что россияне находились под стражей до рассмотрения их ходатайства о предоставлении убежища.

Семью освободили спустя неделю после обращения их адвоката Элора Мукерджи, которая просила отпустить клиентов по медицинским показаниям. По её словам, после освобождения семья планирует остановиться у принимающей стороны в штате Калифорния. По федеральным нормам несовершеннолетние обычно не должны находиться под стражей более 20 дней, однако на практике семьи нередко содержатся дольше.

Семья покинула Россию более года назад: сначала они переехали в Мексику, затем пересекли границу США и подали прошение об убежище. По словам супругов, возвращение на родину они считают опасным.

Ранее снежный шторм оставил без света более 880 тысяч жителей США. Из-за непогоды было отменено около 10 тысяч авиарейсов. Власти 17 штатов и округа Колумбия ввели режим чрезвычайного положения в связи с экстремальными погодными условиями.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

