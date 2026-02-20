Официально: министром труда Башкирии назначили Ольгу Кабанову

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ об освобождении Ленары Ивановой от должности министра семьи, труда и социальной защиты населения республики. Документ опубликован на портале правовой информации региона.
На ее место назначили Ольгу Кабанову, ранее занимавшая пост заместителя главы ведомства. Указ о ее назначении вступил в силу 17 февраля.
Ленара Иванова руководила министерством 15 лет и 100 дней. Она покинула пост по собственному желанию и перешла на работу в Государственное Собрание Башкирии.
