Официально: министром труда Башкирии назначили Ольгу Кабанову

Ольга Кабанова возглавила Министерство труда Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ об освобождении Ленары Ивановой от должности министра семьи, труда и социальной защиты населения республики. Документ опубликован на портале правовой информации региона.

На ее место назначили Ольгу Кабанову, ранее занимавшая пост заместителя главы ведомства. Указ о ее назначении вступил в силу 17 февраля.

Ленара Иванова руководила министерством 15 лет и 100 дней. Она покинула пост по собственному желанию и перешла на работу в Государственное Собрание Башкирии.

