Ученые раскрыли, как употребление ягод связано с замедлением ухудшения памяти

Ученые бразильского университета Кампинаса пришли к выводу, что ягоды и продукты на их основе могут быть связаны с умеренными улучшениями когнитивных функций и метаболических показателей у людей из групп риска. Исследование опубликовано в научном журнале Nutrients.
Уточняется, что речь идет о стадиях легких когнитивных нарушений — состоянии, которое может предшествовать деменции.
В рамках исследований изучалось воздействие ягод на когнитивные функции — в частности, на память, — а также на ряд показателей, ассоциированных с ожирением: уровень чувствительности к инсулину, выраженность воспалительных процессов, гормональный баланс насыщения и взаимодействие в системе «кишечник — мозг». Наибольшая воспроизводимость результатов зафиксирована в тестах на память: хотя позитивные изменения были умеренными, они последовательно подтверждались в разных работах.
По мнению ученых, благотворное влияние ягод может быть обусловлено содержанием в них полифенолов. Эти соединения способны снижать уровень хронического воспаления и оксидативного стресса — состояний, типичных для ожирения и способствующих прогрессированию когнитивных нарушений.
Хотя имеющихся научных свидетельств пока не хватает для того, чтобы позиционировать ягоды в качестве средства профилактики деменции, их регулярное употребление рассматривается как потенциально полезная и доступная тактика. Такой подход может способствовать поддержанию метаболического здоровья и когнитивных функций, в том числе памяти, отмечается в исследовании.
Ученые выяснили, что рацион, богатый полифенолами, способен значительно укрепить здоровье сердца и снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Клинический психолог, нутрициолог Ольга Ромашина рассказала «Вечерней Москве», чем полифенолы полезны для организма и в каких продуктах они содержатся.