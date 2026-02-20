Ученые раскрыли, как употребление ягод связано с замедлением ухудшения памяти

В рамках исследований изучалось воздействие ягод на когнитивные функции — в частности, на память, — а также на ряд показателей, ассоциированных с ожирением: уровень чувствительности к инсулину, выраженность воспалительных процессов, гормональный баланс насыщения и взаимодействие в системе «кишечник — мозг». Наибольшая воспроизводимость результатов зафиксирована в тестах на память: хотя позитивные изменения были умеренными, они последовательно подтверждались в разных работах.