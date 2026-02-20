Москвичам рассказали о погоде в пятницу

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Местами снег, преимущественно небольшой, температура воздуха от минус 6 до минус 8 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Сегодня (в пятницу — ред.) столичный регион будет находиться под влиянием тыловой части циклона, который вчера засыпал Москву и окрестности снегом, а сегодня он ушел в западную часть Вологодской области, на север. Погода сегодня в Москве останется облачная. Местами пройдет снег, преимущественно небольшой. Днем в Москве минус 6 — минус 8 градусов, по области от 5 до 10 градусов мороза. Такая температура на 2−3 градуса ниже климатической нормы», — рассказал Леус.
Синоптик отметил, что ветер в пятницу западный со скоростью 5−10 метров в секунду. Атмосферное давление растет.
«К вечеру барометры покажут 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы», — заключил Леус.