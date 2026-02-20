Ричмонд
Ученый рассказал, какого витамина не хватает в конце зимы

Врач Тарасов: весной организму человека не хватает витамина С.

Источник: © РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 20 фев — РИА Новости. Весной организму человека не хватает витамина С, который он израсходовал в зимнее время, рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения ОНК «Институт медицины и наук о жизни» БФУ им. Канта Андрей Тарасов.

По словам ученого, на переходе от зимы к весне, в организме человека возникает дефицит многих микронутриентов, в том числе и витамина С. Он уточнил, что витамин С содержится в свежих овощах и фруктах и ферментированных — например, в квашеной капусте.

«Очень много его в капусте. В 150 граммах капусты — квашеной или свежей, вполне суточную дозу можно получить витамина С… Обычная дешевая капуста», — добавил Тарасов.

Он добавил, что витамин С содержится и в цитрусовых, в том числе лимонах. Но их не стоит добавлять в горячий чай или воду, так как при высоких температурах витамин С разрушается, отставляя только кислый вкус.