Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Культурный гид по Южному Уралу: опубликованы даты фестивалей 2026 года

ЧЕЛЯБИНСК, 16 февраля, ФедералПресс. В Челябинской области утвердили расписание главных культурных событий следующего года. Любителей музыки, истории и гастрономии ждут более десяти масштабных мероприятий.

«Летний сезон откроет всероссийский Ильменский фестиваль авторской песни, который пройдет в Челябинске с 5 по 7 июня», — сообщает ИА «Первое областное».

Сразу после нее Аркаим примет гостей фольклорного фестиваля (12−14 июня). Третьи выходные июня (19−21) будут отданы Бажовскому фестивалю в Пласте.

Середина лета порадует разнообразием: 4 июля в Аргаяше пройдет «Сабантуй», 9—10 июля в Челябинске — Курчатовский фестиваль, а 25 июля — «Русское поле». В эти же даты на Аркаиме оживет история на фестивале «Пламя Аркаима» (25−26 июля). Джазовая сцена зазвучит в Челябинске 27—29 августа.

Осенью стоит запланировать поездку на «Крынку» (12−13 сентября) и в конце сентября посетить «Рыжий Фест». А 12 декабря зима встретит гостей сытным фестивалем «Уральские пельмени на Николу зимнего».

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что с 30 по 31 мая в селе Париж Нагайбакского района стартует одно из главных беговых событий региона, которое в этом году отметит десятилетие.