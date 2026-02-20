Культурный гид по Южному Уралу: опубликованы даты фестивалей 2026 года

«Летний сезон откроет всероссийский Ильменский фестиваль авторской песни, который пройдет в Челябинске с 5 по 7 июня», — сообщает ИА «Первое областное».
Сразу после нее Аркаим примет гостей фольклорного фестиваля (12−14 июня). Третьи выходные июня (19−21) будут отданы Бажовскому фестивалю в Пласте.
Середина лета порадует разнообразием: 4 июля в Аргаяше пройдет «Сабантуй»,
Осенью стоит запланировать поездку на «Крынку» (12−13 сентября) и в конце сентября посетить «Рыжий Фест». А 12 декабря зима встретит гостей сытным фестивалем «Уральские пельмени на Николу зимнего».
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что с 30 по 31 мая в селе Париж Нагайбакского района стартует одно из главных беговых событий региона, которое в этом году отметит десятилетие.