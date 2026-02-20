Минприроды назвало самые зеленые города Беларуси

В 2026-м, как и в Год благоустройства, Минприроды продолжит координировать и контролировать вопросы озеленения, высадки деревьев, наведения порядка и другие. Запланирован ежегодный прирост показателей к прошлогоднему уровню. Еще глава ведомства сказал, что уже сейчас Минск по количеству цветов опережает многие столицы.