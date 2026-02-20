Минприроды назвало самые зеленые города Беларуси

Стали известны самые зеленые областной и районный центры в Беларуси, пишет БелТА.
По словам министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергея Масляка уровень озелененности белорусских городов достиг 40% на начало 2026 года. Этот показатель глава Минприроды назвал достаточно серьезным и добавил, что в прошлом году зеленых территорий в белорусских городах стало на 1200 гектаров больше.
Самым «зеленым» областным центром Беларуси является Витебск, среди районных городов в лидерах — городской поселок Дрибин Могилевской области.
В 2026-м, как и в Год благоустройства, Минприроды продолжит координировать и контролировать вопросы озеленения, высадки деревьев, наведения порядка и другие. Запланирован ежегодный прирост показателей к прошлогоднему уровню. Еще глава ведомства сказал, что уже сейчас Минск по количеству цветов опережает многие столицы.
— Вместе с тем по посадке цветов мы уже сегодня опережаем ряд столиц наших ближайших соседей, — констатировал Масляк.