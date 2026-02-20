«Авангард» в Омске сыграет еще одно сибирское дерби

«Авангард» 20 февраля дома сыграет матч чемпионата КХЛ (0+) против «Сибири». Таким образом, это будет очередное сибирское дерби, где у Омска снова позиция силы: он занимает ныне второе место на «Востоке», а «снеговики» восьмое.
Впрочем, после треволнений и передряг этого сезона «Сибирь» может быть довольна своим положением: в плей-офф она пока попадает довольно уверенно, хоть и без гарантии в 100%.
На ТВ в 19:30 игру покажут KHL Prime и «12-й канал».
Всего в чемпионатах страны и КХЛ соперники играли между собой 144 раза. У «Авангарда» в этих встречах 88 побед, у «Сибири» 48. Восемь матчей они сыграли вничью. сильнейшего не выявили. Соотношение шайб 475:386 в пользу «ястребов».
Прогнозы букмекеров на игру такие: победа «Авангарда» в основное время оценена с коэффициентом в 1,55, такой же успех гостей в 5,11, ничья в основное время в 4,81. Успех омичей в каком-либо раскладе это 1,31, такой же выигрыш новосибирцев это 3,47.
