«Авангард» в Омске сыграет еще одно сибирское дерби

Прогнозы букмекеров на игру такие: победа «Авангарда» в основное время оценена с коэффициентом в 1,55, такой же успех гостей в 5,11, ничья в основное время в 4,81. Успех омичей в каком-либо раскладе это 1,31, такой же выигрыш новосибирцев это 3,47.