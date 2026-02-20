Ричмонд
Минивэн Долиной полчаса стоял прямо на тротуаре у Театра на Таганке

Водитель народной артистки Ларисы Долиной нарушил правила дорожного движения в центре Москвы, припарковав элитный минивэн Toyota Alphard прямо на тротуаре. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Источник: Телеграм-канал Shot

Водитель Ларисы Долиной припарковал иномарку на тротуаре в центре Москвы. Видео © SHOT.

Инцидент произошёл вечером у Театра на Таганке, где Долина участвует в мюзикле «Суини Тодд». Автомобиль перегородил путь пешеходам рядом с выходом из театра — водитель решил подъехать максимально близко, чтобы забрать артистку после выступления.

Машина простояла в неположенном месте около получаса, пока Долина не села в салон. Теперь водителю грозит административный штраф в размере трёх тысяч рублей.

Ранее этот же автомобиль Ларисы Долиной — Toyota Alphard 2024 года выпуска — уже становился участником ДТП. В 2025 году минивэн столкнулся с Volkswagen в районе Строгино. В результате аварии у иномарки оказались повреждены дверь, стёкла, фары и зеркала. Певица приобрела автомобиль в апреле 2024 года примерно за 16 миллионов рублей.

