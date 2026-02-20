Минивэн Долиной полчаса стоял прямо на тротуаре у Театра на Таганке

Водитель Ларисы Долиной припарковал иномарку на тротуаре в центре Москвы. Видео © SHOT.
Инцидент произошёл вечером у Театра на Таганке, где Долина участвует в мюзикле «Суини Тодд». Автомобиль перегородил путь пешеходам рядом с выходом из театра — водитель решил подъехать максимально близко, чтобы забрать артистку после выступления.
Машина простояла в неположенном месте около получаса, пока Долина не села в салон. Теперь водителю грозит административный штраф в размере трёх тысяч рублей.
Ранее этот же автомобиль Ларисы Долиной — Toyota Alphard 2024 года выпуска — уже становился участником ДТП. В 2025 году минивэн столкнулся с Volkswagen в районе Строгино. В результате аварии у иномарки оказались повреждены дверь, стёкла, фары и зеркала. Певица приобрела автомобиль в апреле 2024 года примерно за 16 миллионов рублей.
Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.