Bloomberg: оставшимся жертвам Эпштейна выплатят до 35 млн долларов компенсации

По делу Эпштейна уже выплатили 121 млн долларов компенсаций.

Источник: Комсомольская правда

Оставшимся жертвам скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна выплатят до 35 млн долларов компенсации. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, правопреемник финансиста и двое его соисполнителей согласились на урегулирование оставшихся судебных исков. Речь идет примерно о 40 женщинах, которые ранее не достигли соглашения.

«Правопреемник Джеффри Эпштейна и два его соисполнителя согласились выплатить до 35 миллионов долларов для урегулирования нерешенных судебных исков его жертв, которые еще не достигли соглашения», — говорится в публикации.

Отмечается, что предложенный план должен быть утвержден судьей в Нью-Йорке. Ранее в рамках программы компенсаций 136 истцам уже выплатили 121 млн долларов.

Напомним, дело Эпштейна затронуло даже известных политических деятелей. Так, недавно из-за скандала вокруг финансиста был задержан брат короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор. У него также прошли обыски. Речь даже шла о пожизненном заключении.

