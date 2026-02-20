Bloomberg: оставшимся жертвам Эпштейна выплатят до 35 млн долларов компенсации

Оставшимся жертвам скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна выплатят до 35 млн долларов компенсации. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, правопреемник финансиста и двое его соисполнителей согласились на урегулирование оставшихся судебных исков. Речь идет примерно о 40 женщинах, которые ранее не достигли соглашения.
«Правопреемник Джеффри Эпштейна и два его соисполнителя согласились выплатить до 35 миллионов долларов для урегулирования нерешенных судебных исков его жертв, которые еще не достигли соглашения», — говорится в публикации.
Отмечается, что предложенный план должен быть утвержден судьей в Нью-Йорке. Ранее в рамках программы компенсаций 136 истцам уже выплатили 121 млн долларов.
Напомним, дело Эпштейна затронуло даже известных политических деятелей. Так, недавно из-за скандала вокруг финансиста был задержан брат короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор. У него также прошли обыски. Речь даже шла о пожизненном заключении.