Бесплатными станут парковки в Воронеже на три дня

Не нужно будет оплачивать стоянку машин с 21 по 23 февраля.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

С 21 по 23 февраля включительно платные парковки Воронежа будут функционировать в режиме выходных и нерабочих праздничных дней, то есть бесплатно. Об этом сообщает сайт «Парковочное пространство Воронежа».

То есть оставлять свои машины на местах для парковки можно будет совершенно бесплатно.

В предыдущий раз не платить за парковку воронежцы могли с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

Напомним, что воронежцев ждет короткая рабочая неделя (речь о тех, кто трудится в формате 5/2). 23 февраля будет отмечаться День защитника Отечества. Поэтому выходные растянутся на три дня — с 21 по 23 февраля.