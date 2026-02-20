Белые аисты вылетели в Беларусь из Африки, предвещая приход весны

Белые аисты вылетели из Африки на родину, пишет телеграм-канал «Дзікая прырода побач».
Орнитологи из Польши проинформировали о том, что аист Второй с передатчиком уже вылетел с зимовки у столицы Чада Нджамены и держит путь на родину. Аист с передатчиком в пути уже несколько дней и свой путь он держит в Европу.
Одновременно с белыми аистами отправляются в обратный путь на родину и взрослые черные аисты. Обычно первые буслы возвращаются в Беларусь в середине марта, предвещая приход весны.
В прошлом году аисты вернулись в Беларусь с мест зимовки в начале апреля. А в 2023-м в Беларусь первые аисты раньше обычного прилетели — уже в самом начале марта.
