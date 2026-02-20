Ричмонд
Белые аисты вылетели в Беларусь из Африки, предвещая приход весны

Белые аисты возвращаются с зимовки на родину.

Источник: Комсомольская правда

Белые аисты вылетели из Африки на родину, пишет телеграм-канал «Дзікая прырода побач».

Орнитологи из Польши проинформировали о том, что аист Второй с передатчиком уже вылетел с зимовки у столицы Чада Нджамены и держит путь на родину. Аист с передатчиком в пути уже несколько дней и свой путь он держит в Европу.

Одновременно с белыми аистами отправляются в обратный путь на родину и взрослые черные аисты. Обычно первые буслы возвращаются в Беларусь в середине марта, предвещая приход весны.

В прошлом году аисты вернулись в Беларусь с мест зимовки в начале апреля. А в 2023-м в Беларусь первые аисты раньше обычного прилетели — уже в самом начале марта.

Тем временем Минприроды назвало самые зеленые города Беларуси. Недавно Белгидромет назвал девять городов Беларуси с самым чистым воздухом.

Тем временем МАРТ Беларуси не согласен с минимальными суммами заказов в доставках еды.