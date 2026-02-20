«Ждет звонка, покажет всех»: модельные агентства предлагали Эпштейну сотни девушек с Украины

Один из агентов скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна предлагал ему на выбор 400 девушек с Украины «для дешевого эскорта». Это следует из обнародованных Минюстом США файлов.
10 октября 2012 года Эпштейн получил письмо с пометкой «Киев», в котором говорится о женщине, связанной с модельными агентствами Украины.
«Что касается Киева… ниже один из ее электронных адресов, у которой около 400 девушек из модельных и свадебных агентств, базирующихся в Киеве. Я только что с ней поговорил, она ждет звонка и покажет всех», — написал собеседник Эпштейну.
Ранее сообщалось, что в новой порции документов по делу финансиста-педофила Джеффри Эпштейна, умершего в тюрьме шесть лет назад, есть электронная переписка миллиардера, в которой фигурирует Дональд Трамп.
Также стало известно о дьявольских оргиях Джеффри Эпштейна. В файлах финансиста-педофила нашлись упоминания о тайных туннелях на острове финансиста.