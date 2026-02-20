Свердловские врачи спасли женщину, у которой отказали почки из-за обезболивающих

Врачи Центральной городской клинической больницы № 24 Екатеринбурга спасли пациентку, у которой отказали почки из-за обезболивающих. 48-летняя женщина решила сделать пластическую операцию, однако после выписки ее беспокоили боли. Она начала бесконтрольно принимать нестероидные противовоспалительные препараты, которые оказывают токсическое действие на почки.