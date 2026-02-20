Ричмонд
Свердловские врачи спасли женщину, у которой отказали почки из-за обезболивающих

У свердловчанки из-за обезболивающих отказали почки.

Источник: Комсомольская правда

Врачи Центральной городской клинической больницы № 24 Екатеринбурга спасли пациентку, у которой отказали почки из-за обезболивающих. 48-летняя женщина решила сделать пластическую операцию, однако после выписки ее беспокоили боли. Она начала бесконтрольно принимать нестероидные противовоспалительные препараты, которые оказывают токсическое действие на почки.

— В результате мочеиспускание практически прекратилось, артериальное давление упало до критических значений и свердловчанку госпитализировали в ЦГКБ № 24, — сообщили в Минздраве Свердловской области.

В результате интенсивной терапии через шесть дней состояние пациентки стабилизировалось, а через 16 дней функции почек полностью восстановились. Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Николай Шадрин призывает не заниматься самолечением. Прием любого препарата должен быть согласован с лечащим врачом.