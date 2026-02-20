Ричмонд
Дмитрий Махонин открыл арену «Красная машина» матчем со звездами хоккея

Ледовую арену в микрорайоне Ива Перми официально открыли 19 февраля.

Источник: Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин | Соцсети

В Перми 19 февраля официально открыли ледовую арену «Красная машина». Новый спорткомплекс находится в микрорайоне Ива.

Площадь арены «Красная машина» составила 9 тыс. кв. метров. Она включает два ледовых поля, трибуны на 256 мест и спортивный зал, первую в Пермском крае профессиональную дорожку для керлинга.

Одно из ледовых полей предназначено для тренировок юных хоккеистов и фигуристов. «Красная машина» также станет базой команд по адаптивному хоккею «Молнии Прикамья» и «Молнии Прикамья следж», а также взрослой следж-команда ветеранов боевых действий.

Первыми лед «Красной машины» опробовали молодежная команда «Молот» и юношеская «Академия-Молот». Мастер-класс для ребят повел первый вице-президент федерации хоккея России Роман Ротенберг.

Завершил вечер товарищеский матч с участием звезд мирового хоккея. На лед вышли команды «Губерния» во главе с главой региона Дмитрия Махонина и «Легенды хоккея». Собравшимся на трибунах пермякам свое мастерство показали Роман Ротенберг, Илья Горохов, Александр Гуськов, Андрей Коваленко, Виталий Прохоров, Вячеслав Буцаев и Валерий Каменский. Матч завершился боевой ничьей — 6:6.

«Лед и атмосфера на новой арене отличные. Спасибо за игру и крутые эмоции!», — отметил после матча губернатор.