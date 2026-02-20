Главные новости к утру 20 февраля 2026 года

ВСУ с начала СВО потеряли более 1,5 миллиона человек, только в 2025 году — свыше 520 тысяч человек. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба, генерал-полковник Сергей Рудской. Также ВСУ лишились в 2025 году около 6,7 тысячи танков и боевых бронированных машин, более 12 тысяч орудий и минометов.