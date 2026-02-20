Ричмонд
Главные новости к утру 20 февраля 2026 года

Последние новости за сегодня — 20 февраля 2026 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 20 февраля 2026.

В Генштабе ВС РФ назвали потери ВСУ с начала СВО

Источник: AP 2024

ВСУ с начала СВО потеряли более 1,5 миллиона человек, только в 2025 году — свыше 520 тысяч человек. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба, генерал-полковник Сергей Рудской. Также ВСУ лишились в 2025 году около 6,7 тысячи танков и боевых бронированных машин, более 12 тысяч орудий и минометов.

Иран назвал базы США законными целями в случае агрессии

Источник: Reuters

Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани после угроз со стороны США заявил, что все базы «враждебной силы» станут законными целями для ответа. Об этом говорится в письме к генсеку ООН Антониу Гутеррешу. Представитель Исламской Республики добавил, что его страна не стремится ни к напряженности, ни к войне.

В США подтвердили сокращение помощи Украине

Источник: Reuters

Аудиторы Пентагона, Госдепартамента и USAID в докладе Конгрессу сообщили о сокращении поддержки Киеву. Согласно отчету, в апреле 2024 года Украине одобрили выделение 60,8 млрд долларов, в 2025 году — 3,92 млрд, в 2026 — только около 220 млн. Всего за время проведения спецоперации Конгресс выделил Киеву 187,8 млрд долларов.

Орбан обвинил Киев во взрыве «Северных потоков» и вмешательстве в выборы

Источник: Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина вмешивается в предстоящие парламентские выборы. Он уточнил, что Киев финансирует оппозиционную партию «Тиса». Также политик добавил, что у взрыва газопровода «Северный поток» и остановки нефтепровода «Дружба» один виновник — Украина.

В Амурской области пропал вертолет с людьми

Источник: РИА "Новости"

В Амурской области пропал вертолет с четырьмя людьми на борту. Воздушное судно вылетело с лесозаготовительной деляны в районе населенного пункта Амаранка и исчезло во время пути. Поиском местонахождения вертолета занимается оперативная группа спасателей из 36 человек и 12 единиц техники.