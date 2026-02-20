Ричмонд
«Питтсбург» намерен обсудить новый контракт с Малкиным

Малкин и руководство клуба НХЛ «Питтсбург» намерены провести переговоры на следующей неделе.

Источник: Аргументы и факты

Российский форвард Евгений Малкин и руководство хоккейного клуба НХЛ «Питтсбург» намерены провести переговоры до возобновления регулярного чемпионата, сообщает Daily Faceoff.

Контракт Малкина с клубом действует до завершения текущего сезона.

«На текущий момент переговоры еще не состоялись, однако они запланированы на следующую неделю. В течение следующей недели планируется обсудить финансовые вопросы и планируемую роль игрока в команде», — сообщил журналист Давид Паньотта.

В текущем сезоне Малкин демонстрирует высокую результативность, набрав 44 очка (13 голов и 31 голевая передача) в 41 проведенном матче регулярного чемпионата.

Ранее сообщалось, что капитан и нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вернулся к тренировкам с командой после олимпийского перерыва в НХЛ.