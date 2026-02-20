В Омске бывший чиновник возглавил детскую школу искусств

Виктора Демченко назначили директором детской школы искусств № 8 в Омске. Об этом сообщили в департаменте культуры городской администрации.
В 2000-х он был главой администрации Центрального округа, а также в течение семи лет руководил департаментом культуры.
В дальнейшем он занимал пост директора Дворца культуры и семейного творчества «Светоч». В 2019 году Демченко присвоили звание «Заслуженного работника культуры Омской области».
Отметим, что до недавних пор детской школой искусств № 8 руководила Галина Урусова. В должности директора учреждения она находилась более 20 лет. В декабре 2025 года её не стало.