В Омске бывший чиновник возглавил детскую школу искусств

В 2000-х Виктор Демченко также был главой администрации Центрального округа.

Источник: Om1 Омск

Виктора Демченко назначили директором детской школы искусств № 8 в Омске. Об этом сообщили в департаменте культуры городской администрации.

В 2000-х он был главой администрации Центрального округа, а также в течение семи лет руководил департаментом культуры.

В дальнейшем он занимал пост директора Дворца культуры и семейного творчества «Светоч». В 2019 году Демченко присвоили звание «Заслуженного работника культуры Омской области».

Отметим, что до недавних пор детской школой искусств № 8 руководила Галина Урусова. В должности директора учреждения она находилась более 20 лет. В декабре 2025 года её не стало.