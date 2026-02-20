В Петербурге 23 февраля прогремит салют

23 февраля работа выставки китайских (Цзыгунских) фонарей «Счастливый праздник Весны» будет временно приостановлена в связи с проведением на стрелке Заячьего острова артиллерийского салюта, посвященного Дню защитника Отечества. Выставка возобновит работу 24 февраля и будет работать до 27 февраля включительно.