В Петербурге 23 февраля прогремит салют

Источник: AP 2024

На территории Петропавловской крепости 23 февраля дадут салют в честь Дня защитника Отечества. Об этом рассказали в Музее истории Петербурга накануне.

23 февраля работа выставки китайских (Цзыгунских) фонарей «Счастливый праздник Весны» будет временно приостановлена в связи с проведением на стрелке Заячьего острова артиллерийского салюта, посвященного Дню защитника Отечества. Выставка возобновит работу 24 февраля и будет работать до 27 февраля включительно.

Пресс-служба Музея истории Петербурга