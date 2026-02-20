Ликование фигуристки из США во время объявления результатов ОИ-2026 попало в Сеть

Российская фигуристка Аделия Петросян заняла шестое место по итогам двух программ на Олимпиаде в Милане. Несмотря на результат, спортсменку активно поддерживают болельщики по всей стране. Обсуждение вызвала реакция американки Эмбер Гленн во время объявления оценок россиянки.
Гленн стала пятой, и часть зрителей решила, что ее улыбка выглядела как насмешка над соперницей.
В соцсетях появились критические комментарии: пользователи сочли поведение фигуристки холодным и неуважительным.
Однако другие не увидели в случившемся ничего предосудительного, отметив, что спортсменка могла просто улыбнуться в камеру, а оценки, по их мнению, были выставлены справедливо.
Фигуристка Петросян заняла шестое место и призналась, что результат ее расстроил. По ее словам, после проката у нее были в основном негативные мысли, и ей нужно время, чтобы пережить этот этап и сделать выводы.
Фигуристка из Соединенных Штатов Алиса Лю завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Милане в женском одиночном катании. Она набрала 226,79 балла по сумме короткой (76,59 балла) и произвольной (150,20) программ.