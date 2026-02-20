Россиян ждет короткая рабочая неделя

«23 февраля является нерабочим праздничным днем. В этом году он выпал на понедельник», — напомнили в ведомстве.
В этой связи к грядущим выходным прибавится еще один день. Таким образом выходными будут 21, 21 и 23 февраля. Пятница 20 февраля не будет сокращенной, так как не является предпраздничным днем, уточнили в Роструде.
«Для работников, которые будут заняты 23 февраля предусмотрена оплата труда в двойном размере либо предоставляется другой день отдыха (отгул)», — подчеркивается в сообщении.
В 2026 году при стандартной пятидневной рабочей неделе будет 247 рабочих дней и 118 дней отдыха — выходных и праздников, сообщалось ранее. Следующие длинные выходных ожидают россиян по случаю Международного женского дня: отдых продлится с 7 по 9 марта.