Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиян ждет короткая рабочая неделя

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев — РИА Новости Крым. Россияне будут отдыхать три дня подряд на следующей неделе в связи с Днем защитника Отечества. Об этом напоминает Роструд.

Источник: РИА "Новости"

«23 февраля является нерабочим праздничным днем. В этом году он выпал на понедельник», — напомнили в ведомстве.

В этой связи к грядущим выходным прибавится еще один день. Таким образом выходными будут 21, 21 и 23 февраля. Пятница 20 февраля не будет сокращенной, так как не является предпраздничным днем, уточнили в Роструде.

«Для работников, которые будут заняты 23 февраля предусмотрена оплата труда в двойном размере либо предоставляется другой день отдыха (отгул)», — подчеркивается в сообщении.

В 2026 году при стандартной пятидневной рабочей неделе будет 247 рабочих дней и 118 дней отдыха — выходных и праздников, сообщалось ранее. Следующие длинные выходных ожидают россиян по случаю Международного женского дня: отдых продлится с 7 по 9 марта.