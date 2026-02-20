Ричмонд
Канатная дорога вышла из строя и уехала в обратную сторону в Китае

Канатная дорога внезапно вышла из строя и быстро поехала в противоположную сторону в китайской провинции Ляонин. Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Уточняется, что посетителям горнолыжного курорта пришлось прыгать с высоты прямо в снег. Информации о пострадавших на данный момент нет, передает телеканал.

Канатная дорога «Воздушный трамвай» на ВДНХ с 19 февраля временно не работает из-за обрушившегося на Москву мощного снегопада. Она продолжит принимать посетителей после улучшения погоды.

Ранее группа из 25 альпинистов застряла на Эльбрусе после обрыва канатной дороги. Все участники группы — неопытные альпинисты, впервые поднимающиеся на гору. Среди них — туристы из Башкортостана и Татарстана, а также трое граждан Белоруссии.

Другой случай произошел в Нальчике: пострадавшие при обрыве канатной дороги в курортной зоне упали с высоты около четырех-семи метров. На данном фуникулере перевозят туристов на гору Малая Кизиловка.