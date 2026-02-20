Канатная дорога вышла из строя и уехала в обратную сторону в Китае

Ранее группа из 25 альпинистов застряла на Эльбрусе после обрыва канатной дороги. Все участники группы — неопытные альпинисты, впервые поднимающиеся на гору. Среди них — туристы из Башкортостана и Татарстана, а также трое граждан Белоруссии.