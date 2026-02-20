Ричмонд
+7°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске мужчина получил тяжёлые травмы на железнодорожных путях

Транспортные полицейские выясняют обстоятельства происшествия, произошедшего из-за нарушения правил безопасности.

Источник: Om1 Омск

Сегодня утром, 20 февраля, в Омске на станции Омск-Пассажирский маневровым тепловозом был травмирован мужчина. Он нарушил правила безопасности, переходя железнодорожные пути в неположенном месте, не убедившись в отсутствии приближающегося локомотива.

По предварительной информации, мужчина получил тяжелые травмы конечностей и был госпитализирован в медицинское учреждение.

Транспортные полицейские напоминают: переходить пути можно только на пешеходных переходах и настилах, убедившись в безопасности, а также только на разрешающий сигнал светофора. Запрещается пересекать пути, если расстояние до поезда меньше 400 метров.