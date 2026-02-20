В Омске мужчина получил тяжёлые травмы на железнодорожных путях

Сегодня утром, 20 февраля, в Омске на станции Омск-Пассажирский маневровым тепловозом был травмирован мужчина. Он нарушил правила безопасности, переходя железнодорожные пути в неположенном месте, не убедившись в отсутствии приближающегося локомотива.
По предварительной информации, мужчина получил тяжелые травмы конечностей и был госпитализирован в медицинское учреждение.
Транспортные полицейские напоминают: переходить пути можно только на пешеходных переходах и настилах, убедившись в безопасности, а также только на разрешающий сигнал светофора. Запрещается пересекать пути, если расстояние до поезда меньше 400 метров.