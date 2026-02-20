В 10 лесничествах Приморья по ошибке разрешили вырубку краснокнижных лесов

В Приморском крае предотвращена масштабная ошибка, которая могла привести к уничтожению уникальных лесных массивов. Амурская бассейновая природоохранная прокуратура оспорила в суде документы, разрешающие промышленную вырубку деревьев на особо охраняемых природных территориях (ООПТ).
Проверка показала, что в официальных регламентах сразу десяти лесничеств региона была допущена серьезная путаница. Защитные леса, расположенные в границах национального парка «Земля леопарда», а также на территории десятков заказников и памятников природы краевого значения, ошибочно пометили как эксплуатационные.
Иными словами, из-за технической неточности в документах уникальные зеленые зоны, где обитают виды животных и растений из Красной книги России, юридически становились обычной лесосекой. Это автоматически разрешало их хозяйственное освоение и сплошную рубку.
Природоохранный прокурор обратился в Приморский краевой суд с требованием привести документацию в порядок. Судьи полностью поддержали доводы надзорного ведомства. Теперь из лесохозяйственных регламентов Арсеньевского, Владивостокского, Дальнереченского, Уссурийского и других лесничеств исключены положения, которые позволяли использовать защитные леса как промышленные.