Неизвестный самолёт из США залетел в Россию: подробнее

Неопознанный самолет из Соединенных Штатов залетел в Россию. Об этом свидетельствуют данные Flightradar.
Согласно данным сервиса, Boeing 787 вылетел с американской авиабазы Эндрюс, которая расположена недалеко от Вашингтона. Рано утром в пятницу, 20 января, воздушное судно вошло в воздушное пространство России над Мурманской областью. Маршрут самолета перестал отслеживаться над Котласом в Архангельской области.
По пути в Россию самолет пересек Гренландию, Норвегию и Финляндию. Данные о принадлежности борта и составе экипажа пока отсутствуют.
Накануне недалеко от Крымского полуострова и города Сочи пролетел разведывательный самолет Военно-морских сил (ВМС) США. Как писал сайт KP.RU, Boeing P-8A Poseidon, вылетевший с итальянской базы, зафиксировали над Черным морем 5 февраля 2026 года.