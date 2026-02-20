Ричмонд
Неизвестный самолёт из США залетел в Россию: подробнее

Flightradar: неизвестный самолёт из США пересёк границу России.

Источник: Комсомольская правда

Неопознанный самолет из Соединенных Штатов залетел в Россию. Об этом свидетельствуют данные Flightradar.

Согласно данным сервиса, Boeing 787 вылетел с американской авиабазы Эндрюс, которая расположена недалеко от Вашингтона. Рано утром в пятницу, 20 января, воздушное судно вошло в воздушное пространство России над Мурманской областью. Маршрут самолета перестал отслеживаться над Котласом в Архангельской области.

По пути в Россию самолет пересек Гренландию, Норвегию и Финляндию. Данные о принадлежности борта и составе экипажа пока отсутствуют.

Накануне недалеко от Крымского полуострова и города Сочи пролетел разведывательный самолет Военно-морских сил (ВМС) США. Как писал сайт KP.RU, Boeing P-8A Poseidon, вылетевший с итальянской базы, зафиксировали над Черным морем 5 февраля 2026 года.

