LA Times: выдающийся астрофизик Карл Гриллмэйр застрелен в Калифорнии

В Калифорнии был застрелен выдающийся американский астрофизик Карл Гриллмэйр. Об этом сообщает газета Los Angeles Times.
По данным издания, ученый из Калифорнийского технологического института был смертельно ранен на крыльце собственного дома. При этом какие-либо подробности случившегося неизвестны. В частности, не уточняется, что могло стать причиной конфликта между ученым и его убийцей.
«Выдающийся астрофизик из Калифорнийского технологического института, более 40 лет занимавшийся исследованиями в области галактической астрономии и изучения далеких планет, был смертельно ранен. Подозреваемому в убийстве предъявлено обвинение», — пишет Los Angeles Times.
Отмечается, что мужчина скончался на месте. Полиция ведет расследование и устанавливает обстоятельства произошедшего.
