Циклон «Валли» с рекордными снегопадами покинул Москву

Он по-прежнему закрывает небо плотной облачностью и местами вызывает небольшой снег. Температура воздуха в Москве составит −6… −8°, что на 2−3 градуса ниже климатической нормы. По области ожидается −5… −10°. Западный ветер усилится до 5−10 м/с.