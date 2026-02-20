Циклон «Валли» с рекордными снегопадами покинул Москву

В столичном регионе в пятницу сохраняется влияние южной периферии циклона «Валли», который сместился на север, сообщил синоптик Михаил Леус.
Он по-прежнему закрывает небо плотной облачностью и местами вызывает небольшой снег. Температура воздуха в Москве составит −6… −8°, что на 2−3 градуса ниже климатической нормы. По области ожидается −5… −10°. Западный ветер усилится до 5−10 м/с.
Атмосферное давление начнёт расти и достигнет 745 мм рт. ст., однако останется немного ниже нормы. В субботу ночью местами возможен небольшой снег, днём существенных осадков не прогнозируется. Температура ночью опустится до −8… −10°, днём составит −2… −4°, рассказал специалист.
Балканский циклон «Валли» пришел в столицу 19 февраля со стороны Болгарии через Крым и принес в столицу мощный снегопад.