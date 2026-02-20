В Челябинской области ждут выдворения 117 иностранцев

Кроме того, полицейские задокументировали 44 преступления в сфере миграции, 24 из них уже возбуждены по фактам фиктивной постановки на учёт. Въезд в Россию закрыт 70 иностранным гражданам. Также в ходе рейда обнаружен один иностранец, находившийся в федеральном розыске.