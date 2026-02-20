Ричмонд
В Челябинской области ждут выдворения 117 иностранцев

За три дня правоохранители пресекли 581 нарушение миграционного законодательства.

Источник: РИА "Новости"

В Челябинской области за три дня рейдов по нелегалам правоохранители выявили 581 нарушителя закона и приняли 50 решений об административном выдворении за пределы страны, сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

По данным ведомства, 12 иностранцев уже высланы на родину, ещё 117 человек находятся в Центре временного содержания в ожидании вступления решений о выдворении в законную силу.

Кроме того, полицейские задокументировали 44 преступления в сфере миграции, 24 из них уже возбуждены по фактам фиктивной постановки на учёт. Въезд в Россию закрыт 70 иностранным гражданам. Также в ходе рейда обнаружен один иностранец, находившийся в федеральном розыске.