В Челябинской области ждут выдворения 117 иностранцев

В Челябинской области за три дня рейдов по нелегалам правоохранители выявили 581 нарушителя закона и приняли 50 решений об административном выдворении за пределы страны, сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.
По данным ведомства, 12 иностранцев уже высланы на родину, ещё 117 человек находятся в Центре временного содержания в ожидании вступления решений о выдворении в законную силу.
Кроме того, полицейские задокументировали 44 преступления в сфере миграции, 24 из них уже возбуждены по фактам фиктивной постановки на учёт. Въезд в Россию закрыт 70 иностранным гражданам. Также в ходе рейда обнаружен один иностранец, находившийся в федеральном розыске.