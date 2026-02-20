В красноярском зоопарке манул Борис начал худеть после зимы и искать любовь: фото дикого кота

Весеннее солнце пробудило в Борисе нечто вроде оптимизма. Он стал чаще гулять по вольеру, вальяжно разваливаться на полочках и позволять себе легкое оживление. Для тех, кто следит за его жизнью, это настоящий прорыв — ведь обычно эмоциональный диапазон манула колеблется между «глубокой задумчивостью» и «полным удовлетворением».