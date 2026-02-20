В красноярском зоопарке манул Борис начал худеть после зимы и искать любовь: фото дикого кота

С приходом весны даже самые философски настроенные обитатели зоопарков меняют свои привычки. В красноярском зоопарке манул Борис вступил в сезон «разжировки» и романтических переживаний.
Как поясняют зоологи, примерно с февраля у манулов запускается естественный процесс снижения веса. Организм понимает: холода отступают, и таскать на себе запасы жира, накопленные за зиму, скоро станет некомфортно. Поэтому рацион Борису плавно сокращают, добавляя разгрузочные дни.
Но главные перемены — гормональные. У манулов наступает гон — период размножения. Обычно флегматичные и невозмутимые коты начинают проявлять активность. Они метят территорию и… пробуют голос. Услышать манула — большая удача. Это не мяуканье, а скорее гортанное, ворчливое «высказывание», будто старый диван решил прочесть лекцию о современной молодёжи.
Весеннее солнце пробудило в Борисе нечто вроде оптимизма. Он стал чаще гулять по вольеру, вальяжно разваливаться на полочках и позволять себе легкое оживление. Для тех, кто следит за его жизнью, это настоящий прорыв — ведь обычно эмоциональный диапазон манула колеблется между «глубокой задумчивостью» и «полным удовлетворением».
К лету страсти утихнут, Борис потеряет лишний вес, шерсть станет реже, и он снова обретёт элегантные очертания дикой степной кошки. Чтобы уже в августе вновь начать готовиться к следующей зиме.
Зоологи уверены: манулы — идеальные учителя для беспокойного человечества. Их рецепт счастья прост: зимой быть во всеоружии, весной позволять себе немного романтики, а в остальное время просто радоваться тому, что ты есть.