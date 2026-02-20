За восемь лет «ТГК-11» на 39% снизила выбросы в атмосферу в Омске

В пятницу, 20 февраля, пресс-служба «ТГК-11» сообщила о том, что компания продолжает экологическую модернизацию омских ТЭЦ. Ранее, компания уже снизила выбросы ТЭЦ на 39% благодаря модернизации электрофильтров на шести котлоагрегатах объектов по федеральному проекту «Чистый воздух», это данные за время работы проекта с 2017 года.