За восемь лет «ТГК-11» на 39% снизила выбросы в атмосферу в Омске

В пятницу, 20 февраля, пресс-служба «ТГК-11» сообщила о том, что компания продолжает экологическую модернизацию омских ТЭЦ. Ранее, компания уже снизила выбросы ТЭЦ на 39% благодаря модернизации электрофильтров на шести котлоагрегатах объектов по федеральному проекту «Чистый воздух», это данные за время работы проекта с 2017 года.
«Общая стоимость работ по модернизации фильтрующего оборудования превысила 3 млрд рублей. Сейчас АО “ТГК-11” выходит на новый этап экологической модернизации совместно с ведущими поставщиками технологий и оборудования для газоочистки», — отметили в компании.
В ходе рабочей встречи с представителями ООО «ГИП Инжиниринг» специалисты компании узнали о передовых для отрасли решений, направленных на повышение экологичности работы объектов тепловой генерации. Среди них применение комбинированной системы питания электрофильтров, которая увеличивает эффективность улавливания золы, оптимизация топливоподачи и внедрение плазменно-топливной технологии розжига котлоагрегатов.
«ТГК-11» сейчас в первую очередь фокусируется на модернизации электрофильтров. Для этого выберут проверенные технологии, показавшие свою эффективность на энергообъектах в РФ и мире. По итогам встречи компания договорилась с «ГИП Инжиниринг» доработать конкретные ценовые предложения.
Ранее КП-Омск писала об итогах января с выбросами в атмосферу в Омске, данные о них озвучило Обь-Иртышское УГМС.