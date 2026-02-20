Коллегия примет решение об отставке судьи, арестовавшего Алию Галицкую

20 февраля Квалификационная коллегия судей (ККС) Московской области рассмотрит вопрос об отставке судьи Истринского суда Подмосковья Федора Григорьева. Именно он ранее принял решение об аресте Алии Галицкой. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.