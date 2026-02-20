Коллегия примет решение об отставке судьи, арестовавшего Алию Галицкую

20 февраля Квалификационная коллегия судей (ККС) Московской области рассмотрит вопрос об отставке судьи Истринского суда Подмосковья Федора Григорьева. Именно он ранее принял решение об аресте Алии Галицкой. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Как отметил собеседник агентства, в случае удовлетворения ККС заявления судьи, он должен будет доработать в суде до 2 марта.
Накануне судья Федор Григорьев подал в отставку после отправки экс-супруги бизнесмена Алию Галицкую в СИЗО, где она покончила с собой.
Кроме того, 18 февраля Московский областной суд отменил постановление Истринского горсуда и прекратил производство по ходатайству об аресте Галицкой. Вынесено частное постановление судье за отсутствие мотивировки ареста.
Напомним, правозащитница Ева Меркачева сообщила, что вечером 7 февраля в истринском изоляторе (ИВС) обнаружили тело Алии Галицкой. Женщина свела счеты с жизнью.