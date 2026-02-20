Ричмонд
Омичи выберут самого харизматичного актера города в преддверии 23 февраля

В список вошли десять актеров из разных театров города.

Источник: Аргументы и факты

Сайт «АиФ в Омске» запустил традиционное голосование за самого харизматичного актера Омска, приуроченное ко Дню защитника Отечества. Итоги станут известны вечером 23 февраля.

В список вошли десять актеров из разных театров города. Организаторы отмечают, что участников выбирали с помощью жребия, поскольку технические возможности не позволяют включить в голосование всех достойных представителей профессии.

В нашем городе каждый актер — звезда первой величины. Но даже звездное небо не может объять всех сразу. Перед вами — десять имен, десять судеб, десять граней актерского таланта — выбирайте сердцем.