Ни стираем, ни гладим, ни пылесосим, ну и готовим без всяких там блендеров: Где в Кишиневе не будет электроэнергии — публикуем адреса

Поставщик сообщает, что 20 февраля запланированы перерывы в поставках электрической энергии.
Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:
Буюканы:
Ул. В. Коробан, 1−17, 37−39, 2−32, Н. Бэлческу, 1−9, 11, 13−23, 2−32, Сучава, 151, 152, 154/1, 154/2, Сучевица, 11−15, 20, Виртуций, 1−13, 2−12 — с 09:00 до 17:00.
Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022−43−11−11.
