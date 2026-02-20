В 2025 году 14 клиник Приморья отказались от лицензий на проведение абортов

Четырнадцать частных медорганизаций Приморья добровольно аннулировали лицензии на прерывание беременности. Об этом на установочной сессии проектного акселератора «Демография 2.0: перезагрузка» сообщила первый вице-губернатор — председатель правительства региона Вера Щербина, сообщила пресс-служба краевого правиетльства.
«В настоящее время в вузах и колледжах Приморья обучаются более 34 тысяч женщин в репродуктивном возрасте, более 33 тысяч из них не имеют детей. В прошлом году 14 частных медицинских организаций края уже отказались от лицензии на прерывание беременности. Учреждениям здравоохранения рекомендована замена термина “доабортное консультирование” на термин “консультирование будущей мамы”», — приводит пресс-служба слова Веры Щербины.
Проектный акселератор «Демография 2.0: перезагрузка» стартовал как образовательная и управленческая инициатива, в которой команды всех муниципалитетов края будут разрабатывать локальные стратегии поддержки семьи и стимулирования рождаемости.
Как подчеркнула первый вице-губернатор, демография — вопрос национальной безопасности. Успех зависит от условий на местах: доступность детсадов и школ, качественная медицина, стабильная работа, благоустроенная среда.
Напомним, в октябре 2025 года губернатор Олег Кожемяко обсудил вопросы сохранения народонаселения края на встрече во Владивостокской епархии, призвав руководителей частных клиник внести вклад в повышение рождаемости — в том числе через добровольный отказ от оказания услуг по прерыванию беременности.
Также отметим, что тенденция снижения числа медицинских абортов сохраняется в Приморье уже три года. Так, с 2022 по 2025 годы показатель уменьшился на 25%. Как сообщили корр. ИА PrimaMedia в краевом Минздраве, значительную роль в этом сыграли профилактические меры, предусматривающие оказание психологической и социальной помощи женщинам.