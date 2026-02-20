В 2025 году 14 клиник Приморья отказались от лицензий на проведение абортов

«В настоящее время в вузах и колледжах Приморья обучаются более 34 тысяч женщин в репродуктивном возрасте, более 33 тысяч из них не имеют детей. В прошлом году 14 частных медицинских организаций края уже отказались от лицензии на прерывание беременности. Учреждениям здравоохранения рекомендована замена термина “доабортное консультирование” на термин “консультирование будущей мамы”», — приводит пресс-служба слова Веры Щербины.