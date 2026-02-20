Ричмонд
В аэропорту Сочи задерживаются 20 рейсов на вылет

Аэропорт Сочи работает по фактическому расписанию.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Сочи задерживаются 20 рейсов на вылет утром 20 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

В настоящее время обстановка в аэропорту спокойная. Все операции выполняются в штатном режиме. Задержки рейсов составляют более двух часов.

«В течение сегодняшнего дня авиакомпании должны стабилизировать свое расписание. На текущие сутки запланировано обслуживание 162 рейсов», — сообщили в пресс-службе аэропорта Краснодара.

Напомним, временные ограничения в воздушной гавани вводили вечером 19 февраля. В Краснодарском крае объявляли беспилотную опасность. Работу также приостанавливали аэропорты Краснодара и Геленджика.