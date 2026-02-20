Анастасия Ракова озвучила график работы столичных соцучреждений в праздники

— Поликлиники будут принимать пациентов все три дня, включая 23 февраля, с сокращенным временем работы, но с обязательным присутствием дежурных врачей, — отметила она.
«Мои документы» не будут работать только в праздничный день. 24 февраля специалисты вернутся к обычному графику. Экстренные службы и телефоны психологической помощи будут на связи круглосуточно.
Обратиться во взрослые поликлиники столицы можно 21 февраля с 09:00 до 18:00, 22 и 23 февраля — с 09:00 до 16:00.
Детские поликлиники 21 февраля принимают пациентов с 09:00 до 15:00. Дежурные врачи работают во все дни — 21, 22 и 23 февраля — с 09:00 до 15:00.
Дворцы бракосочетания города 21 и 22 февраля работают в штатном режиме. 23 февраля — выходной день для всех дворцов бракосочетания управления ЗАГС Москвы.
24 февраля не работают все дворцы бракосочетания, кроме дворцов бракосочетания № 1 и 4. С 25 февраля все структурные подразделения управления ЗАГС Москвы работают в обычном режиме.
23 февраля Россия традиционно отмечает День защитника Отечества. В честь праздника московские центры дополнительного образования проведут серию тематических мероприятий.