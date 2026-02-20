Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Анастасия Ракова озвучила график работы столичных соцучреждений в праздники

Часть социальных учреждений Москвы начнет работать по особому графику в преддверии Дня защитника Отечества. Об этом рассказала заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Источник: Правительство Хабаровского края

— Поликлиники будут принимать пациентов все три дня, включая 23 февраля, с сокращенным временем работы, но с обязательным присутствием дежурных врачей, — отметила она.

«Мои документы» не будут работать только в праздничный день. 24 февраля специалисты вернутся к обычному графику. Экстренные службы и телефоны психологической помощи будут на связи круглосуточно.

Обратиться во взрослые поликлиники столицы можно 21 февраля с 09:00 до 18:00, 22 и 23 февраля — с 09:00 до 16:00.

Детские поликлиники 21 февраля принимают пациентов с 09:00 до 15:00. Дежурные врачи работают во все дни — 21, 22 и 23 февраля — с 09:00 до 15:00.

Дворцы бракосочетания города 21 и 22 февраля работают в штатном режиме. 23 февраля — выходной день для всех дворцов бракосочетания управления ЗАГС Москвы.

24 февраля не работают все дворцы бракосочетания, кроме дворцов бракосочетания № 1 и 4. С 25 февраля все структурные подразделения управления ЗАГС Москвы работают в обычном режиме.

23 февраля Россия традиционно отмечает День защитника Отечества. В честь праздника московские центры дополнительного образования проведут серию тематических мероприятий.

Узнать больше по теме
Анастасия Ракова: биография и политическая карьера заместителя мэра Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития России Анастасия Ракова — известная политическая фигура в столице. Она начала карьеру в 1998 году в аппарате Думы ХМАО: тогда же она познакомилась с Сергеем Собяниным, после чего ее карьера пошла в гору. Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше