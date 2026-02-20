Пережил войну в партизанском отряде

— Я родился за два месяца до войны, и папа отправил маму со мной в деревню — на парное молоко, на свежий воздух. Это было 21 июня 1941 года. А деревня была под Вязьмой. Там нас и застала война, мама вместе со мной ушла в партизанский отряд. Она была прачкой, санитаркой и поварихой. Уезжала в деревню на два месяца, а увиделась с отцом только через три года. Папа был шофером на легендарном орудии победы — «катюше». В 1943 году был тяжело ранен и его хотели комиссовать, но он напросился в пожарную команду. В 1944 году мы наконец все вернулись в Москву. Я даже немного помню это время. И помню, как в 1945 году в День Победы в шесть утра папа поднял нас и закричал: «Победа!». В тот день это слово звучало везде. Мы жили на Арбате, вышли на улицу, и там все звенело: все музыкальные инструменты, которые были в Москве, играли, клаксоны автомашин гудели. Солдат качали на руках. Всеобщая радость, слезы….