Пережил войну в партизанском отряде

Народный артист РСФСР Сергей Никоненко в детстве сам пережил войну, а теперь поддерживает концертами участников СВО. Накануне Дня защитника Отечества он рассказал «Вечерней Москве» о своих ролях в погонах и прототипах героев, которых сыграл.
— Сергей Петрович, от чего сейчас нужно защищать Родину?
— Враги у нас были, есть и будут всегда. Сейчас идет специальная военная операция, и враг очевиден — фашизм. Как и много лет назад в годы Великой Отечественной войны, которая коснулась и моей семьи.
— Можете рассказать об этом поподробней?
— Я родился за два месяца до войны, и папа отправил маму со мной в деревню — на парное молоко, на свежий воздух. Это было 21 июня 1941 года. А деревня была под Вязьмой. Там нас и застала война, мама вместе со мной ушла в партизанский отряд. Она была прачкой, санитаркой и поварихой. Уезжала в деревню на два месяца, а увиделась с отцом только через три года. Папа был шофером на легендарном орудии победы — «катюше». В 1943 году был тяжело ранен и его хотели комиссовать, но он напросился в пожарную команду. В 1944 году мы наконец все вернулись в Москву. Я даже немного помню это время. И помню, как в 1945 году в День Победы в шесть утра папа поднял нас и закричал: «Победа!». В тот день это слово звучало везде. Мы жили на Арбате, вышли на улицу, и там все звенело: все музыкальные инструменты, которые были в Москве, играли, клаксоны автомашин гудели. Солдат качали на руках. Всеобщая радость, слезы….
— После такого детства не мечтали стать военным?
— В детстве, как все мальчишки, я любил играть в «немцев» и «наших». Кто попадал в команду «немцев», должен был обязательно проиграть. А быть я мечтал геологом, чтобы путешествовать, увидеть мир. Но став артистом, я посещаю 90 городов в год, так как играю в антрепризных спектаклях и очень много езжу по стране. Геологи, наверное, столько не посетили, сколько объездил я.
— Вы часто играли военных. Были ли у ваших героев прототипы?
— Были. В апреле 1945 года, когда мне было четыре года, я помню, как в Москву с Дальнего Востока приехал дядя Андрюша — майор, танкист. Он был невероятно добрым и не спускал меня с рук. Мы гуляли по городу — по Арбату, в Парке Горького, где была выставлена трофейная техника. Для меня это были большие игрушки. Дядя Андрюша пробыл в Москве два дня и уехал в Берлин. А потом пришло известие, что он погиб. Но я запомнил эту встречу на всю жизнь и воплотил его образ в кино — в «Освобождении» по роману Юрия Бондарева. Был еще случай: в 1967-м судьба свела нас с генералом Александром Родимцевым. А через 20 лет я сыграл его в фильме «Сталинград» у того же Юрия Озерова. Интересно, что когда я познакомился с Родимцевым, он вообще не был похож на героя — выглядел как обычный штатский человек: сидел на речке и ловил рыбу….
— Среди всех ваших ролей в погонах какая запомнилась больше всего?
— В «Войне и мире» у Сергея Бондарчука. Эпизод в самом пекле Бородинского сражения, роль молодого артиллериста. Как такое забыть, если были задействованы 12 тысяч человек одновременно и тысяча конницы? Если все рвалось кругом? Или как забыть фильм «Освобождение», когда снимали 70 танков разом? На этой картине я даже был немного контужен, когда прямо над моим ухом произошел самострел орудия 76-го калибра.
— Какими качествами, по-вашему, должен обладать настоящий защитник?
— Еще Горький сказал: «Безумству храбрых поем мы песню». Вот этим все сказано!
— Какие фильмы о защитниках Отечества вы назвали бы удачными?
— Был у меня большой друг, сыгравший много военных персонажей, с которым мы подружились, — великий русский артист Николай Крючков. Если Иосиф Виссарионович сказал, что стихотворение Симонова «Жди меня» стоит мощи двух дивизий, то я думаю, что роли Николая Крючкова стоили целой армии по воздействию на сознание, на любовь к Родине.
Из моих военных работ мне очень дорога роль в дипломном фильме Никиты Михалкова «Спокойный день в конце войны». Я там играю вологодского парня.
— Вы активно участвуете в движении «Культурный фронт». Выступаете перед военными?
— Когда началась спецоперация, я стал ездить к ребятам на передовую. Сначала читал им военные произведения — Константина Симонова, «Василия Теркина» Твардовского. Но быстро поменял тактику: стал читать любовную лирику. И у бойцов глаза засветились, им это там оказалось нужней. Не случайно Лидия Русланова пела на фронте «Валенки», «Синий платочек» — песни про любовь.
Сергей Никоненко родился в Москве 16 апреля 1941 года. После окончания школы поступил во ВГИК на курс Сергея Герасимова. На сегодняшний день им сыграно 233 роли в кино. Участвует в нескольких антрепризных спектаклях. В 1974 году дебютировал как режиссер. В 1994 году организовал Есенинский культурный центр. Народный артист РСФСР. Лауреат премии имени Ленинского комсомола.