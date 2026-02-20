Еще на 5 участках: из-за метели на дорогах в Башкирии ввели новые ограничения

Государственный комитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям проинформировал об ограничениях на нескольких трассах республики из-за снегопада, сильного ветра, метели и плохой видимости.
С 09:00 полностью прекращено движение для всех видов транспорта на дороге межмуниципального значения Верхний Сарабиль — Кувандык (0−104 км) в Зианчуринском районе. Ограничение ориентировочно продлится до 21:00.
С 09:30 введено частичное ограничение для грузовиков и пассажирского транспорта на нескольких участках трассы регионального значения Магнитогорск — Ира:
— 84−241 км (Баймакский, Зилаирский районы);
— 315−393 км (Кугарчинский, Куюргазинский районы).
В то же время (с 9:30) полностью перекрыто движение для всех машин на участках 241−315 км и 315−393 км той же дороги, проходящих по Зианчуринскому и Кугарчинскому районам. Здесь движение планируют восстановить к 17:00.
Время окончания ограничений может измениться в зависимости от погодных условий.
