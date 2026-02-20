Ричмонд
В Москве задержали двух человек за поджоги по указанию кураторов

Правоохранительные органы задержали двух молодых людей, которые, по данным полиции, выполняли указания кураторов из-за рубежа и пытались поджечь служебные автомобили.

Правоохранительные органы задержали двух молодых людей, которые, по данным полиции, выполняли указания кураторов из-за рубежа и пытались поджечь служебные автомобили. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она заявила, что ночью в двух районах столицы сотрудники полиции задержали молодых людей, выполнявших криминальные задания, полученные от зарубежных кураторов.

По словам Волк, одним из задержанных оказался 19-летний житель Костромы. По данным МВД, он поджег служебный полицейский автомобиль в Кривоарбатском переулке, облив его бензином. Возгорание было ликвидировано сотрудниками полиции, после чего злоумышленника доставили в территориальный отдел.

Там он пояснил, что познакомился с девушкой на сайте знакомств, которая во время общения отправила ему ссылку якобы на свои фотографии. После перехода по ней, как он сообщил, началась передача личных данных с его телефона, остановить которую он не смог.

Позднее, по словам представителя МВД, парню позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками силовых структур, и заявили, что его персональные данные якобы оказались у украинских спецслужб. Волк отметила, что, запугивая юношу, злоумышленники вынудили его подписать соглашение о выполнении семи поручений.

«В основном это было получение денежных средств от пенсионеров в других регионах и перевод их в криптовалюту. Последним заданием стал поджог служебного автомобиля полиции», — добавила представитель МВД. По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по ст. 205 (теракт), а также ст. 30 и ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение имущества)", — рассказла Волк.

Кроме того, примерно в то же время 17-летний житель Подмосковья подошел к контрольно-пропускному пункту ОМВД России по Хорошевскому району Москвы с канистрой бензина. По данным полиции, он также стал жертвой злоумышленников, действовавших по аналогичной схеме. В настоящее время все материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

Представитель МВД также напомнила, что в подобных ситуациях не следует выполнять указания незнакомых лиц и необходимо немедленно сообщать о подобных звонках в полицию. Она добавила, что сотрудники ведомства разберутся в ситуации, помогут выйти из-под психологического давления злоумышленников и примут меры для их задержания, призвав соблюдать закон и помнить о последствиях противоправных действий.

«Соблюдайте закон и помните о последствиях противоправных действий», — заключила она.

