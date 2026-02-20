Минобразования обнародовало сроки приемной кампании в вузы 2026

На платное обучение в вузах для тех, кто не сдает вступительные экзамены, прием документов организуют с 12 по 26 июля — в Университет гражданской защиты МЧС, с 12 июля по 2 августа — на очную форму по сельскохозяйственным специальностям, с 15 ноября по 5 декабря — на заочное в сельхозвузы, с 12 июля по 1 августа — все другие варианты.