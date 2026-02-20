Минобразования обнародовало сроки приемной кампании в вузы 2026

Министерство образования определило сроки проведения приемной кампании в белорусские вузы в 2026 году. Это предусматривает постановление Минобразования (№ 32 от 12 февраля 2026-го), которое опубликовали на Национальном правовом интернет-портале.
Так, прием документов на бюджет и на платную основу обучения в рамках вступительной кампании 2026 будет проходить с 12 по 17 июля. В сельхозвузы, Военную академию, Академию МВД, Могилевский институт МВД, Институт погранслужбы и военные факультеты на бюджет документы можно будет подать с 12 по 19 июля. Для заочников в вузы сельхозпрофиля прием документов определен сроками с 15 ноября по 5 декабря.
На платное обучение в вузах для тех, кто не сдает вступительные экзамены, прием документов организуют с 12 по 26 июля — в Университет гражданской защиты МЧС, с 12 июля по 2 августа — на очную форму по сельскохозяйственным специальностям, с 15 ноября по 5 декабря — на заочное в сельхозвузы, с 12 июля по 1 августа — все другие варианты.
Выпускники профильных классов школ и обучавшиеся на программах допобразования одаренных детей и молодежи в Национальном детском технопарке будут подавать документы в вузы с 12 по 14 июля. Для освоивших углубленную программу «Школа управления (общественно-гуманитарный профиль)» Академии управления при президенте Беларуси сроки подачи — с 27 июня по 1 июля. В эти же сроки будут подавать документы и победители (дипломы первой, второй и третьей степени) университетских олимпиад.
Экзамены в Университет гражданской защиты МЧС будут проходить с 18 по 20 июля. Военный факультет Гродненского госуниверситета имени Янки Купалы проведет вступительные испытания с 20 по 21 июля, другие учреждения высшего образования — с 18 по 25 июля.
У поступающих на очную форму обучения на сельхозспециальности испытания проведут с 20 по 25 июля, на заочную в сельхозвузы — с 6 по 15 декабря.
Зачисление на бюджет победителей университетских олимпиад и обучавшихся по программе Академии управления пройдет 2 июля. По 22 июля будут зачислять в Военную академию, Институт погранслужбы, Университете гражданской защиты МЧС, военные факультеты вузов, по 29 июля — в Академию МВД, Могилевский институт МВД, по 27 июля — в другие вузы, по 20 декабря — на заочное в сельхозвузы.
На платное будут зачислять по 3 августа (кроме заочной формы в сельхозвузах, где зачисление будет по 20 декабря).
Также постановление определяет сроки зачисления абитуриентов для допнабора в вузы на места, определенные контрольными цифрами приема и оставшиеся вакантными.
Отдельно установлены сроки вступительной кампании в белорусские вузы для иностранцев и лиц без гражданства, а также для граждан Украины и лиц без гражданства, проживавших на территории Украины, которые прибыли в Беларусь для получения разрешений на временное или постоянное проживание.
Постановление вступило в силу.
Напомним, что специальностей для поступления без экзаменов стало больше в Беларуси.
