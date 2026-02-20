Самозанятым разрешат оформлять больничные — Минздрав готовит поправки

Ранее Life.ru сообщал, что Минздрав России задумал изменить правила продления больничных листов для часто болеющих граждан. Так, если за шесть месяцев человек заболел четыре и более раз, то решение о продлении очередного листка нетрудоспособности будет принимать врачебная комиссия.