«Уралвагонзавод» к Дню защитника передал МО партию модернизированных БРЭМ-80

В «Ростехе» отметили, что ключевым обновлением стал повышенный уровень защищенности экипажа. В конструкцию внедрена механизированная сцепка для эвакуации техники без выхода экипажа. Оборудование включает гидравлические лебедки и сошник-бульдозер для расчистки завалов и фиксации машины.