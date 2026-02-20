Ричмонд
«Уралвагонзавод» к Дню защитника передал МО партию модернизированных БРЭМ-80

БРЭМ-80 были усовершенствованы с учетом опыта применения в зоне проведения СВО.

Источник: Комсомольская правда

Концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех» передал Министерству обороны РФ партию модернизированных бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-80. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«В преддверии Дня защитника Отечества Минобороны России передана партия бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-80», — сказано в релизе, где отмечается, что машины были усовершенствованы «с учетом опыта применения в зоне проведения специальной военной операции».

БРЭМ-80 создана на базе танка Т-80 с газотурбинным двигателем. Эта машина предназначена для эвакуации поврежденной бронетехники и проведения ремонтных работ в полевых условиях.

В «Ростехе» отметили, что ключевым обновлением стал повышенный уровень защищенности экипажа. В конструкцию внедрена механизированная сцепка для эвакуации техники без выхода экипажа. Оборудование включает гидравлические лебедки и сошник-бульдозер для расчистки завалов и фиксации машины.

Кроме того, БРЭМ-80 ранее продемонстрировала высокие эксплуатационные возможности в ходе международного конкурса «Рембат-2018», где установила рекорд, эвакуировав шесть сцепленных танков Т-80 общей массой более 270 тонн.

Ранее в «Ростехе» рассказали о потенциале российского танка Т-90М. Глава госкорпорации Сергей Чемезов сообщил, что эта боевая машина оснащена всеракурсной динамической защитой. За счет этого увеличена дальность поражения целей.